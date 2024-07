Roma-Latina, subito Dybala e Le Fee. Venezia show, messaggio Fanta Pohjanpalo

Il conto alla rovescia per l'inizio della Serie A è iniziato e sono partiti i primi test. La Roma ha battuto in rimonta il Latina per 6 a 1 e De Rossi ha ricevuto subito buone indicazioni da Le Fee , autore di un bel gol. In buona forma anche Dybala , che ha messo in mostra belle giocate, oltre alla rete su rigore. Il Monza strapazza per 16-1 una rappresentativa locale della Nuova Camunia. Buon test anche per il Venezia, che ha superato per 7-0 il Vicenza con un Pohjanpalo già in formato bomber, oltre a Gytkjaer. Cala il poker anche il Verona contro una formazione di dilettanti del posto.

Roma-Latina, il racconto del match

Il derby 2.0 parte subito male per la Roma, che va in svantaggio al 21' subendo la rete di Capanni, bravo a far partire un mancino sotto la traversa su assist di Ercolano. I giallorossi mettono subito le cose in chiaro: Dybala conquista un calcio di rigore e lo trasforma al 28'. Dopo pochi minuti il copione si ripete, ma questa volta è Solbakken a segnare il penalty. La Joya è in forma e colpisce anche due pali. Lo imita Smalling, che dagli sviluppi di un corner colpisce il legno. Stesso finale anche per Baldanzi, che approfitta di un errore in costruzione dei nerazzurri, ma non fa centro. A calare il tris ci pensa Pisilli che dribbla mezza difesa e con un diagonale fa un gran gol. Al 43' arriva anche la prima rete del neo acquisto Le Fee con un esterno dal limite. Al 64' il Latina commette un altro errore: Levak ne approfitta e serve Graziani che batte Civello. Il 6-0 arriva da un altro giovane: Almaviva.

Serie A, i primi test amichevoli

Al Campo Sportivo di Temù (Brescia), il Monza supera 16-1 la formazione locale della Nuova Camunia nella seconda amichevole del ritiro di Pontedilegno-Tonale. Un allenamento senza troppe pretese vista la grande differenza tecnica tra le due squadre. La tripletta di Kyriakopoulos, le doppiette di Mota, Petagna, Carboni e poi gol di Djuric, aut. Demurtas, Valoti, Caprari, Pereira, Forson e Postiglione hanno regalato un risultato dilagante per la squadra di Nesta (rete di Breseti). Secco 4 a 0 per il Verona di Zanotti contro una squadra dilettantistica veronese: gol di Magnani, Mosquera, Ajayi e Bragantini. Buon test anche per il Venezia di Di Francesco, che vince 7 a 0 contro il Vicenza. Protagonista del match Gytkjaer, autore di una tripletta nel primo tempo e di un assist per Bjarkason. Nella ripresa scende in campo anche Pohjanpalo, che fa subito doppietta, frazionata da un autogol di Lysandrou, e manda un messaggio per i fantallenatori.