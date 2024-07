Tris Napoli, Lecce e Como show in Austria e Spagna. Due ex Juve in gol

Manca sempre meno all'inizio della Serie A o alle prime gare ufficiali con i primi turni della Coppa Italia. In questo sabato 20 luglio sono scesi in campo diversi club per testare la forma fisica. Il Napoli non ha avuto problemi contro il Mantova di Possanzini, tra le meraviglie della scorsa Serie C La squadra di Conte ha sbrigato la pratica in appena 17 minuti con i gol di Lindstrom , dell' ex Juve Spinazzola e di Cheddira . In mattinata il Como di Fabregas ( diventato ufficialmente il primo allenatore dei lariani ) ha battuto il Las Palmas in rimonta. Bene anche il Lecce contro il Werder Brema con un super Krstovic e Rafia, altro nome con un passato bianconero. Male il Monza contro il Palermo.

Como ok, tris del Bologna, super Lecce

Il Como ha superato il Las Palmas in un testo molto importante, dove Fabregas ha mandato in campo dall'inizio anche i nuovi acquisti: Reina in porta e Belotti in attacco. Il match è partito subito in salita con la rete di Cedric al quarto minuto per gli spagnoli. I lariani, visibilmente pesanti per i carichi della preparazioni, hanno reagito nella ripresa e hanno dato prova di avere un gruppo forte. Nel giro di un minuto hanno ribaltato la situazione prima con la rete du Cutrone e poi con quella di Strefezza. Il Bologna è in fase di rodaggio, ma contro il Sunderland U21 la forma fisica è sembrata già ottima. I ragazzi di Vincenzo Italiano si sono imposti sugli inglesi con un netto 3 a 0. Ad aprire le marcature ci ha pensato Castro. Nel secondo tempo uno scatenato Orsolini, autore di una doppietta, ha chiuso i conti. Prime indicazioni tattiche da parte del mister ex Fiorentina. Tridente d'attacco che ha visto dall'inizio il neo-acquisto Cambiaghi con Castro e Odgaard. Un tempo anche per l'ex Spezia Holm. Stesso risultato anche per il Lecce contro il Werder Brema grazie a due reti di Krstovic e al gol dell'ex Juve Rafia. Il Palermo a sorpresa ha avuto la meglio sul Monza per 1.-0 grazie alla firma di Di Francesco. Il Genoa di Gilardino ha superato 3-1 il Venezia, grazie anche al gol di Gudmundsson oltre quello di Ekuban e il giovane Ekhator, per i lagunari rete di Crnigoj. Solo un pari per l'Udinese con un Lucca in grande spolvero con una doppietta. Solo 0-0 per l'Empoli contro l'ingolstadt.

I RISULTATI