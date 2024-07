"Sono ancora il più forte": l'ex meteora della Serie A torna dopo dieci anni

Dopo undici anni dal suo ritro dal calcio giocato, arrivato nell'estate del 2013 al Barnsley, potremmo assistere ad un clamoroso ritorno. Mido , ex attaccante egiziano, ha infatti annunciato ufficialmente la sua intenzione di tornare a giocare da professionista. Il classe 1983 è stato anche una meteora della nostra Serie A , avendo indossato la maglia della Roma nella stagione 2004/05. Un'esperienza sicuramente non memorabile, visti gli zero gol segnati in otto presenze in giallorosso.

Mido: "Sono ancora migliore di tutti gli attaccanti egiziani"

Ad annunciare l'intenzione di tornare a competere ai massimi livelli, è stato lo stesso Mido durante un'intervista rilasciata all'emittente egiziana Cairo TV: "Il mio viaggio nel mondo del calcio non è ancora completo, sto pensando di tornare a giocare nella Premier League egiziana. Scommetto che segnerei almeno 10 gol. Al momento non ci sono buoni attaccanti, è questo che mi incoraggia a tornare. Presto mi unirò a un club per iniziare la preparazione con loro. Sono già pronto almeno al 60%. Non mi sono ritirato dal calcio, era soltanto una pausa di dieci anni".

Da promessa a meteora in Serie A: la storia di Mido

Nonostante l'esperienza da dimenticare in Serie A con la Roma, Mido è stato considerato per lunghi tratti della sua carriera come un calciatore dal sicuro potenziale. L'egiziano si era fatto vedere per la prima volta tra il 2001 ed il 2003 con la maglia dell'Ajax, con cui realizza 21 gol in 40 partite. L'avventura in Olanda si conclude però dopo una lite con Zlatan Ibrahimovic, per la quale viene messo fuori rosa. Le soddisfazioni migliori arrivano con il Tottenham e con la nazionale egiziana, con cui conquista la Coppa d'Africa casalinga nel 2006. Prima di questo clamoroso ritorno in campo aveva iniziato la sua carriera da allenatore, senza particolari risultati.

