Juve e non solo: data e orario di tutte le amichevoli estive

Il 17 agosto si alzerà il sipario sulla Serie A 2024/2025. La Juventus di Thiago Motta debutterà allo Stadium lunedì 19 contro il neopromosso Como, mentre i campioni d'Italia in carica debutteranno in trasferta contro il Genoa. L'inizio del campionato sarà precedeuto dalla Coppa Italia, al via il 3 agosto con il primo turno preliminare. Poi sarà il momento degli impegni internazionali. Nel mentre, le squadre italiane hanno già iniziato a cimentarsi con le prime sfide amichevoli pre-stagionali. I bianconeri hanno esordito contro il Norimberga, uscendo sconfitti per 3-0 dal Grundig-Stadium. Il prossimo match si disputerà a Pescara contro il Brest, squadra rivelazione della Ligue 1 2023/2024, in cui si è classificata al 3º posto dietro a Psg e Monaco. L'11 agosto la sfida all'Atletico Madrid di Simeone. Di seguito il programma di tutte le amichevoli delle squadre di Serie A.