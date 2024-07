Dazn trasmetterà la Serie A in esclusiva in Spagna fino al 2027

TORINO - Dazn, la piattaforma di streaming sportivo leader a livello mondiale, ha annunciato l'acquisizione esclusiva dei diritti della Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa italiana in Spagna per le prossime tre stagioni (2024/25, 2025/26 e 2026/27). L'accordo comprende anche i diritti non esclusivi per Andorra.

Dazn offrirà una copertura live e on-demand delle partite di calcio della massima serie italiana, oltre agli highlights di ogni match, interviste e servizi dedicati.

Bosco Aranguren, amministratore delegato di Dazn Spagna, ha commentato: «Il nostro obiettivo è quello di offrire la migliore esperienza per i tifosi e l'acquisizione dei diritti di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana amplia la nostra offerta calcistica internazionale e rende Dazn l'opzione più attraente e accessibile per gli appassionati di sport nel nostro Paese. Siamo lieti di avere la fiducia della Lega Serie A per accrescere il valore della loro competizione in Spagna e portare la passione del calcio italiano alla grande community di fan che ogni giorno si collega alla nostra piattaforma, consolidando la nostra posizione di piattaforma leader per la trasmissione dei migliori campionati a livello internazionale».