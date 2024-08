Zaniolo, carica Atalanta: "Tutti i ruoli per Gasperini, qui grazie a papà"

E' arrivato il momento delle presentazioni per Nicolò Zaniolo all' Atalanta . Nel primo pomeriggio l'ex calciatore della Roma si è concesso alla stampa nella conferenza di rito. Il ragazzo, reduce da una stagione tra alti e bassi tra le fila dell' Aston Villa , conclusa con un infortunio che lo ha costretto a rinunciare agli Europei, è stato uno dei rinforzi designati da Gasperini per consolidare la rosa nerazzurra. Sono stati tanti i temi toccati, dal rapporto con il mister atalantino, alla possibile "ultima chance" in Serie A , fino al feeling con gli altri attaccanti.

Zaniolo tra Gasperini e l'ultima chance

"Appena ho saputo dell'interesse di questa società non ho più sentito nessun'altra squadra, non ho esitato a scegliere questo progetto. Per me è il passo più adatto alla mia carriera. Sappiamo quanto il mister sia bravo a valorizzare i giovani, a tirare fuori il meglio da ogni atleta", Zaniolo ha aperto la conferenza con queste parole al miele indirizzate a Gasperini. La scelta non è stata casuale, ma è arrivata dopo un consiglio speciale: "Mio padre mi dà molti consigli. E' stato lui a dirmi che Gasperini sarebbe stato l'allenatore più adatto per me. Quando si è presentata questa opportunità non ci ho pensato due volte".

Continuando poi sul duro lavoro che è già iniziato: "Stiamo lavorando mattina e pomeriggio, mi sento molto meglio, sono stato fermo un mese e mezzo, due, l'infortunio è alle spalle e la frattura a posto. Non mi pongo obiettivi a lungo termine ma a breve, giorno dopo giorno il focus è quello di essere a disposizione". Sulla possibilità che l'Atalanta possa essere l'ultima grande occasione, l'ex giallorosso non ha dubbi: "Io non sento pressioni, devo dare il massimo, fare gli allenamenti a mille. Seguire in tutto e per tutto ciò che ci consiglia. Non è l'ultima possibilità ma una possibilità, la voglio prendere al volo".

Nessun problema per la sua collocazione in campo: "Davanti posso fare tutti i ruoli, da punta a trequartista. Sono un professionista e devo fare il bene della squadra", aggiungendo "penso innanzitutto a giocare e in ogni parte del campo che il mister deciderà".



"Questa squadra da alcuni anni - continua Zaniolo - è diventata una certezza, noi dobbiamo essere bravi come negli anni precedenti, i risultati sicuramente arriveranno".