Inter, Juventus e non solo: ecco qui le amichevoli su Dazn

TORINO - Proseguono le amichevoli estive per permettere alle squadre di arrivare nella migliore condizione ai nastri di partenza della nuova stagione di Serie A Enilive 2024/2025 al via il 17 agosto, tutta solo su Dazn. Test stimolanti e affascinanti, commentati dalle inconfondibili voci di Ricky Buscaglia, Edoardo Testoni, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni, Gabriele Giustiniani, Alessandro Iori e Alberto Santi. Per non rischiare di perdere nemmeno un minuto delle tante partite che verranno trasmesse sulla piattaforma, ecco di seguito un recap di tutte le sfide in programma nei prossimi sette giorni.



• Questa sera, alle ore 19:30, i Campioni d’Italia dell’Inter sfideranno il Pisa in un match dalle fortissime tinte nerazzurre. Cinque giorni dopo, 7 agosto, dalle 20:30, i ragazzi di Simone Inzaghi se la vedranno, invece, contro l’Al-Ittih?d, la formazione saudita in cui milita il fuoriclasse Karim Benzema;



• La Juventus del nuovo corso targato Thiago Motta cerca il riscatto dopo la sconfitta per 3 a 0 contro il Norimberga. L’occasione potrebbe arrivare il 3 agosto, a partire dalle 21:00, contro i francesi del Brest. Grande attesa, tre giorni dopo, per la sfida tra la prima squadra e la Juventus Next Gen, in un match che farà felici i numerosi tifosi presenti all’Allianz Stadium e collegati in diretta su DAZN. Calcio d’inizio il 6 agosto alle 18:30;



• Dopo le sfide contro Manchester City e Real Madrid, il nuovo Milan di Paulo Fonseca si prepara all’ultimo appuntamento del Soccer Champions Tour 2024 contro ilBarcellona del neo Campione d’Europa Lamine Yamal. Calcio d’inizio all’01:30 di mercoledì 7 agosto. Il torneo, in corso su suolo statunitense, ha in programma diverse altre sfide sensazionali, come El Clásico estivo tra Barcellona e Real Madrid, a partire dall’01:00 del 4 agosto e Chelsea-Real Madrid, il 7 agosto sempre dall’01:00.



• La Roma di Daniele De Rossi se la vedrà il 3 agosto, a partire dalle 17:00, contro i vincitori della Conference League dell’Olympiacos.



• Da lì a poche ore la Lazio, invece, sfiderà il Frosinone che, dopo la retrocessione avvenuta nei minuti finali dell’ultima giornata contro l’Udinese, è determinato a tornare subito nel massimo campionato italiano. Calcio d’inizio alle 20:45.



• Il 4 agosto alle 19:00, al Viola Park, la Fiorentina di Palladino giocherà contro i francesi del Montpellier, in una partita dal respiro europeo.