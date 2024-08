Inter, dopo Taremi ko anche Arnautovic e Zielinski: emergenza attacco

Non c'è pace in casa Inter. Dopo l'infortunio di Taremi, anche Marko Arnautovic e Piotr Zielinski si sono fermati a causa di alcuni problemi fisici. Gli esami strumentali, svolti questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato per l'attaccante austriaco una piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra. Mentre per l'ex Napoli un risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. Le condizioni dei due calciatori saranno rivalutate nei prossimi giorni. Una tegola non da poco per Simone Inzaghi che deve far fronte a una vera e propria emergenza in attacco. La preparazione in vista dell'inizio della Serie A è ormai agli sgoccioli, e il reparto offensivo vede solo Lautaro Martinez, aggregatosi alla squadra in ritardo visti gli impegni con la nazionale.