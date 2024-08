Juve-Como, l'arbitro per l'esordio di Motta: l'unico precedente è clamoroso!

La Juventus ospiterà il Como neo-promosso nel match che si giocherà lunedì 19 agosto alle 20:45. A dirigere i bianconeri sarà il fischietto di Matteo Marcenaro della sezione di Genova: gli assistenti saranno Giallatini e Zingarelli mentre il quarto uomo sarà il signor Peronzi. Al VAR ci sarà Meraviglia, mentre AVAR sarà Marini.

Marcenaro-Juve: lo scomodo precedente

Per Marcenaro si tratterà del 2° incontro in carriera da direttore di gara dei bianconeri: l'unico precedente risale alla stagione 2022-23 quando la Juve pareggiò in casa per 2-2 contro la Salernitana alla 6ª giornata in un match ricco di polemiche. Infatti fu la famosa partita con 4 espulsioni (Milik al 48’ della ripresa per somma di ammonizioni. Fazio, Cuadrado e Allegri per comportamento non regolamentare), 2 rigori e la clamorosa svista del Var sul gol del 3-2 bianconero realizzato da Milik al 95': l'arbitro decretò che, su cross in area, la posizione di Bonucci fosse in fuorigioco attivo ma il Var non si accorse della posizione di Candreva (e in ogni caso il movimento dell'ex difensore bianconero, che non toccò la palla, non interferì sulle possibilità di Sepe di evitare il gol. Peraltro sarebbe stata da valutare eventualmente anche la tirata di maglia che subì Bonucci).