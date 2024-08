Buon campionato, in campo e fuori. Sperando di non rivedere più certe cose

Nel contesto più ipocrita del calcio internazionale - tra istituzioni non all'altezza, giustizia a tre o quattro velocità, indignazione a seconda delle squadre e così via -, finalmente riparte il campionato. Difficile, nonostante i plurimi e ben studiati tentativi, riuscire a farci passare la voglia di calcio, di capire se l' Inter è ancora la più forte o il Milan si è davvero avvicinato - e scoprire così quale tra le due milanesi sarà la prima a vincere il ventesimo scudetto sul campo -, la Juve di Motta riuscirà a superare le ormai tradizionali divisioni tra tifosi bianconeri, Conte e De Laurentiis troveranno la quadra, la Roma di Soulè e Dovbyk vivrà l'anno del rilancio e l' Atalanta farà ancora una volta l'Atalanta, rimanendo lassù dove risiede stabilmente da un bel po'. Non c'è certo l'attesa dei tempi di Platini , Zico e Maradona , lo sappiamo bene. Cresce il prezzo per vedere il calcio a fronte di un contenuto non del tutto entusiasmante, le strutture sono sempre le stesse, gli orari delle partite li scopriamo troppo tardi per organizzare eventuali trasferte senza pagare cifre folli ma il desiderio di pallone è ancora lì al suo posto, proprio come l'anno scorso. Ecco, forse dobbiamo partire da lì, dall'ultimo torneo, per ricordare cosa sarebbe opportuno migliorare o non vedere più.

Pensiamo a noi, intanto, perche non esiste combinazione più antistorica per la Juventus e i suoi tifosi rispetto a un campionato lontano dalla vetta sul campo accompagnato da un velato lamento dei sostenitori fuori, con espressioni come "Marotta League" più adatte a tifoserie ben più esperte di alibi e complotti: se la corsa scudetto è finita a gennaio, meglio pensare a come migliorare che immaginare chissà quali macchinazioni per tenerci lontani dal primato. Non lasciarsi andare andare ai complottismi, tuttavia, non vuol dire chiudere gli occhi di fronte a evidenti ipocrisie, come vorrebbe chi continua a riempirsi impropriamente la bocca di "stile Juve" (stile non significa mica non vedere o passare per fessi): se l'Inter si è certamente mostrata nettamente più continua sul campo, solo un contesto mediatico così passivo e compiacente può far finta di nulla di fronte a episodi grotteschi, a comportamenti irrispettosi - come altro definire l'ostentata esultanza di giocatori così importanti in faccia al calciatore avversario colpevole di avere appena fallito un rigore? -, a casi di discriminazioni tra colleghi calciatori mascherate da ipotesi di frasi alternative così grossolane da risultare offensive per qualunque osservatore, tranne per una giustizia sportiva improvvisamente attenta alla assoluta certezza del diritto oltre ogni pur minimo dubbio più che agli indizi univoci e al caro vecchio "onere della prova invertito" con cui ci hanno descritto il diritto sportivo nei decenni precedenti a quel caso.