Diretta Milan-Torino ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Il nuovo Milan di Paulo Fonseca ospita il Torino nella prima partita della stagione 2024-25. I rossoneri sono reduci da un'ottima pre-season con 4 vittorie su 4 partite con il tecnico portighese che lancia dal primo minuto Alvaro Morata dopo avergli fatto giocare il primo tempo nel Trofeo Berlusconi contro il Monza. Agli appuntamenti importanti bisogna presentarsi ben preparati e ieri l’allenatore ha sottolineato più volte come la squadra, nel mese abbondante di lavoro con lui, abbia risposto anche oltre alle sue aspettative: "Era difficile immaginare dopo cinque settimane di lavoro avere sensazioni tanto buone, non mi aspettavo che i ragazzi avrebbero assorbito tanto le nostre idee - ha sottolineato il portoghese - i giocatori sono arrivati in tempi diversi, ma le sensazioni sono molto, molto positive e siamo pronti per cominciare il campionato con grande ambizione. Vogliamo giocare questa partita già con la nostra identità e mostrarla ai tifosi". Mancherà ancora un’identità, a questo Torino. Così come mancheranno giocatori, automatismi e brillantezza. Ma Paolo Vanoli, al debutto in Serie A da allenatore, ha già le idee chiare per poter accendere l’entusiasmo della gente. E chiude la presentazione della sfida contro il Milan con una dichiarazione d’intenti: "Dai miei giocatori pretendo l’atteggiamento giusto, i veri valori del Toro devono vedersi in campo e non devono mai mancare. Solo così potremo avere i tifosi dalla nostra parte".