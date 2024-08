Diretta Parma-Fiorentina ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PARMA - La Fiorentina ha dovuto attendere 7 mesi (tanto è durato l’inseguimento cominciato a gennaio), finalmente ieri Albert Gudmudsson si è materializzato per la gioia dei tifosi, nutrito il gruppo che lo ha atteso davanti all’istituto dove in mattinata ha svolto le visite, e soprattutto di Raffaele Palladino che lo ha accolto al Viola Park con un grande abbraccio. A Parma, però, Gudmundsson e Nico Gonzalez non saranno presenti, ciononostante il gruppo che Palladino ha convocato è comunque ben nutrito: 25 giocatori fra i quali i nuovi arrivi De Gea (l’ex portiere dello United che ha scelto la maglia n.43 come ai tempi dell’Atletico Madrid dovrebbe iniziare in panchina), Pongracic, Colpani e Kean, gli ultimi tre annunciati titolari. Particolarmente atteso l’ex juventino. Il Parma neopromosso esordisce al Tardini sotto la guida tecnica di Fabio Pecchia, che per la prima davanti ai suoi tifosi cercherà di proporre una formazione tanto giovane quanto offensiva. Tra i pali il giapponese Suzuki resta favorito su Chichizola per una maglia da titolare, mentre in difesa Balogh e Circati dovrebbero comporre la coppia centrale, vista l’assenza di Osorio dopo l’affaticamento muscolare rimediato in Coppa Italia che dovrebbe costringerlo al forfait.