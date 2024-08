Diretta Empoli-Monza ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - L’Empoli di scena al Castellani per l’esordio contro il Monza. D’Aversa per via della squalifica rimediata nella passata stagione seguirà il match dagli spalti: "Quello che conta alla fine è il lavoro che facciamo in campo durante la settimana. Sotto questo profilo i ragazzi sono encomiabili, l’impegno è stato fin da subito di livello molto alto. Contro il Monza sarà un’altra cosa rispetto a quanto visto in coppa. Hanno cambiato allenatore ma hanno avuto molta continuità nell’organico. In confronto noi abbiamo cambiato dieci giocatori nuovi. Quindi dovremo andare in campo facendo calcio ed essendo propositivi". Non ci sarà nemmeno Alessandro Nesta in panchina per la prima in A 2024/25 del suo Monza, di scena sul campo dell’Empoli. L’ex campione di Milan e Lazio, ora tecnico dei brianzoli, valuterà fino all’ultimo secondo le condizioni fisiche di Caprari, Djuric e Forson. Partendo dal centravanti, se Djuric non dovesse farcela, spazio a Petagna dal primo minuto.