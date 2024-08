"Fabregas simile a Motta. Thiago top mondiale, la Juve non è un caso"

Belotti, 'derby' con la Juve

Come centravanti avete scelto Belotti, che è stata una bandiera del Torino, per cui per lui sarà una sorta di derby. Che cosa vi aspettate da Belotti? «Dal Gallo ci aspettiamo semplicemente che ci porti la sua esperienza, la sua fame, che l’ha sempre contraddistinto nel corso della carriera. Il passaggio alla Roma per mille motivi non è andato come forse si sperava. Ma sicuramente non è andata così male come la gente può pensare. E la cosa che ci ha conquistato di Belotti, al netto del curriculum, al netto della capacità realizzativa, è la voglia, l’ambizione, la freschezza emotiva che ha. Ci ha donato un po’ di entusiasmo, un’energia pazzesca. E quindi gli chiediamo semplicemente quello».



L’obiettivo per questa stagione in A è la salvezza o qualcosa di più?

«È la salvezza. Questo non vuol dire andare contro le ambizioni della proprietà».



Come mai una famiglia indonesiana ha deciso di investire su una squadra di Serie C a Como?

«Sicuramente Como, in quanto lago di Como, ha influito molto nell’investimento. Como a livello di turismo ha un appeal internazionale di profilo alto. Da quando siamo arrivati abbiamo sempre prestato attenzione al territorio. Ora tutti si sentono coinvolti dal club. Io sono stato fermato, e a Como non è così usuale, anche da una signora di settant’anni perché voleva sapere delle nostre ambizioni! Si respira un grande entusiasmo. Questo, ripeto, non è solo perché abbiamo fatto bene in campo, ma proprio perché abbiamo creato e stiamo creando una famiglia allargata, che vede non solo quella che si allena, non è solo una famiglia dentro al centro sportivo, ma una famiglia dentro la città».



Vince il collettivo, ma se dovesse citare un singolo del Como chi nominerebbe?

«Se devo citarne uno, cito Gabrielloni, perché è l’unico ragazzo che è partito dalla Serie D con il Como ed è qui in A con merito. Se l’è meritata questa occasione. Abbiamo una proprietà molto, molto importante, abbiamo un’ambizione altrettanto importante, ma siamo anche lavoratori seri e umili come lo è Gabrielloni».