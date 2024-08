Toro da impazzire, ma San Siro è un inferno: il Milan pareggia 2-2 al 95'!

Nonostante un Duvan Zapata in forma smagliante, che innesca l'azione del vantaggio arrivato con lo sfortunato autogol di Thiaw e protagonista, nella ripresa, del poderoso colpo di testa che sembra far calare il sipario a San Siro, il Torino non va oltre il 2-2 contro il Milan di Fonseca, fischiato dal pubblico all'intervallo e dopo il momentaneo 2-0. Alvaro Morata, subentrato al 60', si mette subito in mostra con un calcio di rigore assegnato dall'arbitro e revocato dal Var, otto giri di lancetta prima del raddoppio granata, poi si vede annullare una rete per un netto fuorigioco e quindi, all'89', trova il gol al debutto ufficiale - come spesso avvenuto in carriera - che dà il là alla rimonta dei padroni di casa, che si concretizza con la girata di Okafor al 95'. Su un campo ai limiti della praticabilità, invece, termina 0-0 la sfida al Castellani tra Empoli e Monza.

Torino-Milan 2-2, la cronaca Si comincia e al 5' Leao dapprima guadagna un angolo poi, sul corner, conclude alto dopo un rimpallo in area. Risposta del Toro al 14' con Zapata che fa tutto da solo e tira dal limite dell'area: sfera a lato. Un tiro di Leao centrale (21') anticipa il gol granata. Scambio Sanabria-Zapata, testa di Bellanova, palo, poi né Tomori e né Thiaw (autore dell'autorete) riescono a evitare che la palla entri in rete. Lazaro calcia un angolo (37'), girata superba di Zapata e ottima risposta di Maignan che salva i rossoneri. Leao vola verso la porta di Milinkovic-Savic, ma il portiere del Torino è bravissimo a opporsi nell'uno contro uno. La risposta di Bellanova per il velo di Zapata, Ilic tira, ma Maignan vola a deviare in angolo. Un tiro di Chukwueze chiude il primo tempo. Nella ripresa Pulisic non approfitta di un errore di Lazaro e, dopo aver evitato il portiere avversario, la mette sull'esterno della rete. Fonseca ne cambia tre tutti insieme, Morata dà nuova linfa al Milan, cerca un rigore che il Var gli nega (20'). Al 22', però, Lazaro, da sinistra, scova la testa di Zapata, che mette dentro il 2-0. San Siro ammutolisce. Pulisic ha una chance (27') ma spara alto. Poi il Torino sembra governare la situazione finché Reijnders tira, Morata ci mette il piede e dimezza le distanze. Finale arrembante con i rossoneri all'assalto: Okafor è quindi bravissimo a trovare la deviazione vincente al volo che vale il 2-2 conclusivo.

Empoli-Monza 0-0, la cronaca I due allenatori, Roberto D'Aversa e Alessandro Nesta, entrambi squalificati, hanno scelto moduli speculari, il 3-4-2-1, in una gara che anche per questo è stata spesso più tattica che spettacolare. Più Empoli che Monza in generale, con in particolare il giovane estremo difensore ospite, Pizzignacco, classe 2001, che si è messo in luce con buoni interventi, ma nessun vero e proprio miracolo. Serata no per Pessina, da cui ci si attende sempre quella luce nei brianzoli che, però, già nella passata stagione, ha brillato a intermittenza. Né i toscani né Pezzella, né Maleh, quest'ultimo arrivato poco più di 48 ore fa, hanno saputo costruire trame di gioco pericolose per il proprio reparto d'attacco, con Colombo che, pur non segnando, è sembrato più vivo dell'altro ex Milan, Maldini, col figlio d'arte non a caso sostituto dopo un'ora di gioco. La migliore chance per il Monza a 16' dalla fine quando Caldirola, ad altezza dischetto, ha messo sopra la traversa. Sessanta secondi dopo la risposta di Colombo che ha aperto male il piatto destro dopo aver saltato Izzo. Buono l'ingresso di Solbakken, che ha impensierito Pizzignacco con un'incursione davvero pericolosa a 5' dalla fine. Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo gioco di Tuttosport, in palio premi da urlo!

