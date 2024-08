Diretta Juventus-Como ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - La Juventus di Thiago Motta ospita il Como neo-promosso nella prima di campionato tra l'entusiasmo generale dell'Allianz Stadium sold-out e quello della squadra. L'allenatore bianconero è stato chiaro nella conferenza stampa della vigilia: "Nella vita, come nel calcio, niente è scontato, dobbiamo meritarlo. Dobbiamo essere concentrati su noi stessi. Il Como è salito dalla Serie B, porta con sé con grande entusiasmo, noi dobbiamo avere rispetto e arrivare al risultato che vogliamo - aggiunge - Fare il massimo, competere con il Como e avere il risultato che vogliamo. Questo è il primo passo. Domani affronteremo una buona squadra, con giocatori in campo con una buona esperienza anche, con rispetto la affronteremo al massimo". Oltre ai nuovi arrivati subito impegnati come Thuram e Duglas Luiz, i riflettori dello Stadium saranno tutti per il nuovo numero 10 bianconero Kenan Yildiz: "È una responsabilità. Portare un numero storico, ma è un giocatore forte, con personalità e con il lavoro. Ha questa cultura per il lavoro e questo è importante. È da sottolineare e lo trasmette anche agli altri. Al di là della sua età, essendo giovane è cresciuto bene e ha imparato bene. Ha qualità e rispetto per il lavoro" ha dichiarato Motta. Sul fronte Lariano un tema che certamente sarà riproposto stasera contro la Juventus e nel corso del campionato. Anche nelle amichevoli precampionato, l’asse Da Cunha-Belotti, sebbene ancora da registrare, è sembrato efficace con servizi del francese in profondità a beneficio del “Gallo”.