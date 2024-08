Diretta Lecce-Atalanta ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Nel giorno delle visite mediche e della firma sul contratto di Samardzic, l'Atalanta perde anche Ademola Lookman per questioni di mercato. Il nigeriano non è stato inserito nella lista dei 23 convocati per la sfida con il Lecce (ci sono invece Brescianini e ben 7 ragazzi del vivaio) perché ieri mattina non si è presentato all'allenamento di rifinitura e ha chiesto di non essere chiamato per la prima di campionato da giocare in Salento. Sulle sue tracce ci sarebbe il Paris Saint Germain che avrebbe già mosso i primi passi con l'entourage di Lookman, resta una situazione decisamente clamorosa visto che trattative e approcci possono anche esserci ma chiamarsi fuori, come ha fatto Lookman e come aveva fatto prima di lui l'olandese Koopmeiners, è qualcosa davvero difficile da accettare e comprendere. Soprattutto per i tifosi. Titolare e protagonista alla vigilia in conferenza stampa con il Real Madrid, l'assenza di Lookman costringerà Gasperini a cambiare ancora il volto dell'Atalanta in avanti con Retegui e De Ketelaere che sono a questo punto gli unici due superstiti di un attacco pesantemente condizionato dalle faccende di mercato. Non c'è nemmeno Touré, il maliano è ormai ad un passo dallo Stoccarda