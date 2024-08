Diretta Parma-Milan ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Parma riceve il Milan nel secondo turno del campionato di Serie A. Entrambe le squadre hanno rimediato un pareggio all'esordio: i gialloblù hanno pareggiato in casa contro la Fiorentina mentre i rossoneri hanno fatto 2-2 a San Siro contro il Torino. "Che partita mi aspetto? E' molto chiaro che dobbiamo essere una squadra diversa rispetta a quella che siamo stati nel primo tempo col Torino. Il Milan non può permettersi, contro tutte le squadre, di lasciargli una prima fase di costruzione così come ha avuto il Torino. Per questo voglio una squadra diversa. Penso che siamo migliorati molto nel secondo tempo. Ma dobbiamo essere costanti, non possiamo accenderci solo per 5 minuti" ha detto Fonseca, tecnico del Milan, nella conferenza della vigilia.