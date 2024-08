Diretta Inter-Lecce ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Dove vedere Inter-Lecce: diretta tv e streaming

La partita tra Inter e Lecce è in programma alla ore 20.45 a San Siro e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Sport. Sarà disponibile anche in diretta streaming su Skygo e Now.

Inter-Lecce, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Fontanarossa, Dumfries, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Zielinski, Correa, Arnautovic.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Ramadani; Morente, Rafia, Dorgu; Krstovic. Allenatore: Gotti. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Pelmard, Berisha, Oudin, Helgason, Banda, Burnete, McJannet, Esposito, Coulibaly, Marchwuinski, Pierotti.

ARBITRO: Di Marco. ASSISTENTI: Preti-Mokhtar. QUARTO UOMO: Fourneau. VAR: Abisso. AVAR: Meraviglia.

Inter-Lecce, scopri tutte le quote