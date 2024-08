Diretta Udinese-Lazio ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Lazio fa visita all'Udinese nel secondo turno del campionato di Serie A. I biancocelesti vengono dalla vittoria casalinga all'esordio contro il Venezia con il risultato di 3-1 in rimonta. L'Udinese, invece, dopo il successo contro l'Avellino (4-0) in Coppa Italia, ha pareggiato 1-1 sul campo del Bologna nel primo turno di Serie A. "Contro l'Udinese sarà un bel test. Giochiamo contro una squadra che ha struttura fisica, che ha un calcio in verticale, lavora sulla pressione. Ci saranno delle difficoltà che le squadra ha preparato. Sarà una sfida accesa e mi aspetto una partita importante" ha detto Baroni, tecnico della Lazio, alla vigilia.