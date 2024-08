Milan ko a Parma: Pulisic non basta a Fonseca. La Lazio cade contro l'Udinese

Fatica a ingranare la stagione del Milan. Dopo il pareggio a San Siro contro il Torino , gli uomini di Fonseca cadono sul campo del Parma con il finale 2-1. Un risultato che tiene dunque i rossoneri con un solo punto in classifica. Alla prossima giornata, Leao e compagni affronteranno la Lazio di Baroni allo stadio Olimpico - gara in programma sabato 31 agosto alle ore 20.45 - . Buon avvio di campionato invece per gli uomini di Pecchia , che dopo il pareggio all'esordio con la Fiorentina, salgono a quota 4 punti.

Il racconto della partita

Gara da subito in salita per i rossoneri, che passano in svantaggio dopo appena 2 minuti di gioco. A sbloccare le marcature ci pensa Man, che raccoglie sottoporta l’assist di Valeri - bravo a lasciarsi Calabria alle spalle - e batte Maignan. I padroni di casa conservano poi il vantaggio per tutta la prima metà di gioco. Nella ripresa, il Milan alza i ritmi e va vicino al pareggio con Okafor. Al 62’, l’attaccante rumeno sfiora la doppietta, e pochi minuti dopo gli uomini di Fonseca trovano il gol con Pulisic, che servito davanti la porta da Leao firma l’1-1. Ma al 77’, Cancellieri riporta il Parma in vantaggio con un tiro all'incrocio: 2-1 il risultato finale.

Lazio Ko

Trasferta amara per la Lazio - reduce dal successo interno contro il Venezia - . Al Bluenergy Stadium, i biancocelesti soffrono un avvio di gara in salita, passando in svantaggio dopo 5’ minuti di gioco in seguito al colpo di testa vincente di Lorenzo Lucca, a sua volta servito servito dal traversone di Thauvin (rete convalidata al Var dopo la segnalazione per fuorigioco di Payero). L’Udinese - reduce dal pareggio esterno con il Bologna - continua a mettere in difficoltà gli ospiti, difendendo il vantaggio fino al duplice fischio. Solo un brivido nel finale per una deviazione di Lucca sul corner battuto da Zaccagni, che costringe Ehizibue a salvare l’1-0 sulla linea di porta. Nella ripresa, Thauvin firma il raddoppio concludendo a rete al termine di un’azione individuale avviata con un recupero palla a metà campo. Al 68', gli uomini di Runjaic restano in 10 a causa dell'espulsione di Kamara. Nel finale, Isaksen accorcia le distanze (95'), ma al triplice fischio a esultare è la formazione friulana. A Udine termina 2-1.