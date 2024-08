Darmian-Calhanoglu gol, Inter ok a San Siro. Gilardino batte Nesta, festa Genoa

Arriva la prima vittoria stagionale dell'Inter che a San Siro regola per 2-0 il Lecce di Gotti grazie alle reti di Darmian e Calhanoglu. La squadra di Inzaghi, dopo il rocambolesco pari di Genova nella prima giornata di campionato, ottiene i tre punti e aggancia in testa alla classifica il Parma vittorioso nel pomeriggio sul Milan insieme a Genoa e Udinese. La sblocca subito l'Inter che dopo cinque minuti è già avanti grazie alla rete di Darmian su assist di Taremi. Salentini pericolosi in contropiede sia con Krstovic che con Banda ma Sommer è molto attento in un paio di occasioni. Nella ripresa arriva il raddoppio dell'Inter al minuto 69: Calhanoglu non sbaglia dal dischetto il rigore procurato da un fallo di Gaspar su Thuram. La squadra di Gotti prova a reagire e sfiora il gol nel finale con Berisha che impegna seriamente il portiere svizzero. I salentini restano a zero punti fanalino di coda con 6 gol subìti e nessuno messo a segno.