Diretta Torino-Atalanta ore 18:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto all'Olimpico Grande Torino dove i granata ospitano alle 18:30 l'Atalanta nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. La squadra di Vanoli viene dal pari a San Siro contro il Milan subìto in rimonta dopo il doppio vantaggio iniziale: l'ambiente granata però è stata scosso in settimana dall'improvvisa cessione di Bellanova proprio all'Atalanta. Proprio il tecnico del Torino, ieri in conferenza stampa ha dichiarato: "Se il club mi ha dato spiegazioni per la cessione di Bellanova? Non sono abituato a piangermi addosso. Non sono d'accordo su questa vendita, ma alzo la testa e vado avanti. Ho detto al presidente in faccia ciò che penso, ma non sono una persona che batte i pugni. Non mi piace la mediocrità. Ho detto al presidente chi era Vanoli e lui sapeva chi sono io. Ho detto alla società di avere più coraggio e di tirare fuori tutte le potenzialità". La Dea ha iniziato alla grande la sua nuova stagione: poker alla Lecce nella prima giornata firmato dalle doppiette di due nuovi acquisti, ovvero Brescianini e Retegui.