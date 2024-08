Diretta Roma-Empoli ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico, la Roma affronta l'Empoli nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Chiusa la questione Dybala, con l'argentino che resterà almeno un'altra stagione in giallorosso dopo la trattativa saltata con l'Al-Qadisiyya, la squadra di De Rossi cerca la prima gioia stagionale dopo il pari di Cagliari a reti inviolate nella prima giornata di campionato. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso ha dichiarato: "Situazione emozionante, ricca di saliscendi. La sua scelta abbiamo visto che reazione ha provocato. L'entusiasmo ci sarebbe stato comunque e in lui ora vedono uno che ha preso una decisione in funzione dell'amore dei tifosi nei suoi confronti e della squadra. Queste decisioni sono anche frutto dell'amore che c'è in questa città. È una bella storia, non frequente nel mondo del calcio e i tifosi devono essere orgogliosi". La formazione di D'Aversa, che stasera verrà sostituito in panchina da Sullo perchè squlificato, è reduce, nella prima uscita stagionale, dal pari interno contro il Monza terminato col punteggio di 0-0.