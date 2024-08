L’innovativa partnership tra Lega Serie A e OneFootball porta alla nascita di “Home of Serie A”

All’interno della sezione Home of Serie A, disponibile in esclusiva su OneFootball, saranno disponibili tutte le 380 partite della stagione: otto incontri di ciascuna giornata saranno fruibili in esclusiva , mentre gli altri due saranno in co-esclusiva.

OneFootball e Lega Serie A hanno annunciato una partnership rivoluzionaria per garantire ai fan nel Regno Unito e in Irlanda una totale copertura della principale Lega professionistica italiana di calcio durante la stagione 2024/2025. Attraverso Home of Serie A, il servizio di streaming direct-to-consumer appena lanciato su OneFootball, Lega Serie A darà accesso a tutte le 380 partite di Serie A.



Questo storico accordo designa OneFootball come distributore principale della Serie A nel Regno Unito e in Irlanda, sottolineando il proprio impegno ad espandere la copertura del calcio a livello globale tramite una piattaforma direct-to-consumer. Con l’integrazione del canale Home of Serie A nella propria offerta, OneFootball continua ad espandere il proprio portafoglio di partnership OTT, che include già i servizi streaming di Sky Deutschland, DAZN, MagentaSport, e Deutsche Fußball-Bund (DFB). I nuovi canali di contenuti delle squadre di Serie A, come il Napoli, completano l’offerta della Lega Serie A su OneFootball, consolidando il proprio ruolo di piattaforma media leader del mercato del calcio digitale, tracciando la rotta per i club, leghe e federazioni nella connessione con il proprio pubblico, sia a livello domestico che internazionale.





La collaborazione con la Lega Serie A rappresenta un significativo passo avanti nella missione di OneFootball di offrire un’esperienza di contenuti calcistici senza pari, consentendo ai proprietari di contenuti di connettersi direttamente con il proprio pubblico. Ogni livestream sarà integrato da contenuti video di breve durata, inclusi gli highlights durante e dopo la partita e altri programmi collaterali, offrendo così un'esperienza video completa per i fan nel Regno Unito e in Irlanda.



I fan possono acquistare e vedere in streaming le singole partite in pay-per-view per £ 4,99 a partita oppure scegliere un Team Pass per £ 79,99 o un Season Pass per £ 99,99 che garantisce l'accesso a tutte le partite della stagione 2024/2025 di Serie A. Con opzioni di streaming flessibili disponibili sulla piattaforma OneFootball, che include app, desktop e connected TV, OneFootball garantisce un facile accesso a tutte le emozionanti azioni del campionato italiano. All'interno di Home of Serie A tutte le partite saranno rese disponibili durante tutta la stagione: otto partite per turno saranno accessibili in esclusiva, e le restanti due saranno in co-esclusiva.



I tifosi del Regno Unito ed Irlanda possono ora iniziare a seguire il canale Home of Serie A su OneFootball. Durante il secondo e il terzo turno di Serie A, OneFootball offrirà gratuitamente otto partite in esclusiva sul canale Home of Serie A. I due match in coesclusiva saranno disponibili in modalità pay-per-view accessibile al prezzo di £ 4,99 a match.