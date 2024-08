Ilic e Adams show, Milinkovic para un rigore al 96’: super Toro, Atalanta ko!

Colpo Torino! Dopo il buon pareggio all’esordio contro il Milan - risultato che potrebbe propriamente essere archiviato tra le vittorie gettate via - i granata superano in rimonta l’Atalanta di Gasperini, reduce dal poker di Lecce. A firmare il successo, Ilic (31’) e Adams (49’). A segno per gli ospiti, Retegui (26’). Nel finale, Milinkovic-Savic salva il risultato respingendo il rigore di Pasalic: 2-1 il risultato finale. La prossima giornata vede il ritorno di Vanoli a Venezia, mentre la Dea affronterà l’Inter a San Siro - i nerazzurri si sono aggiudicati l'anticipo contro il Lecce - . Alle 20.45, scenderanno invece in campo Napoli-Bologna e Roma-Empoli.