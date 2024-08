Napoli, tris al Maradona: gioia Conte, Bologna ko. La Roma cade con l'Empoli

Roma ko contro l'Empoli

Dalle celebrazioni per la Joya ai fischi più vibranti. Doveva essere la notte di Dybala in tutto e per tutto (per aver rifiutato le sirene arabe) ed invece l'Olimpico ripiega su se stesso, demoralizzato dal ko inatteso della Roma, sconfitta 2-1 dall'Empoli, che un anno fa era uscito da questo campo con sette reti al passivo. La scelta di schierare in campo dal 1' minuto Dybala, Soule e Dovbyk si è rivelata assai inefficace. Poche azioni pericolose, tanta confusione e ne approfitta l'Empoli andata a segno al 45' con Gyasi. Nella ripresa la Roma non riesce a dare ritmo al suo gioco e Colombo firma il raddoppio al 61' su rigore per una ingenuità di Paredes. Ci pensa Shomourodov all'90' a riaccendere le speranze della Roma che in un finale arrembante sfiora più volte il pareggio con Dybala che colpisce un palo. L'Empoli regge e si porta a casa tre punti preziosi. Per la Roma inizia una settimana difficile.