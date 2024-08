Diretta Cagliari-Como ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Ad aprire il lunedì di Serie A sarà la sfida in programma alle 18.30 all'Unipol Domus tra Cagliari e Como. I sardi di Davide Nicola all'esordio, sempre tra le mura amiche, hanno fermato la Roma sullo 0-0 mentre i lombardi di Cesc Fabregas sono caduti 3-0 in casa della Juve (di Mbangula, Weah e Cambiaso le reti bianconere). Avvio di stagione opposto per le due formazioni: i rossoblù hanno infatti passato anche il primo turno di Coppa Italia superando 3-1 la Carrarese e ora affronteranno la Cremonese mentre i neopromossi, nonostante una campagna acquisti molto importante, hanno anche salutato immediatamente il trofeo nazionale perdendo ai calci di rigore al Ferraris contro la Sampdoria.