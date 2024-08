Roma, brutte notizie verso la Juve: stop a centrocampo per De Rossi

Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo la sonora sconfitta in casa contro l'Empoli, arrivano brutte notizie dal reparto infermeria dove si registra l'infortunio di Enzo Le Fee. Già al termine del match di domenica sera il giocatore aveva accusato un problema muscolare, il che aveva già messo in allerta lo staff medico e l'allenatore giallorosso Daniele De Rossi. Si tratterebbe di un semplice risentimento, ma dai primi esami strumentali è certa la sua assenza dal campo per le prossime 2-3 settimane. Salterà quindi la sfida contro la Juventus in programma all'Allianz Stadium domenica 1 settembre alle 20:45. Per il centrocampista francese, arrivato in Italia in estate, l'obiettivo è essere a disposizione per la gara all'Olimpico del 22 settembre, alla ripresa dei campionati dopo la sosta delle nazionali.