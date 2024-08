Cutrone risponde a Piccoli, solo un pareggio tra Cagliari e Como

Pari ed equilibrio all'Unipol Domus tra Cagliari e Como, in un match con diverse occasioni e potenzialmente dal peso specifico significativo sul lungo periodo in ottica salvezza. Alla rete siglata da Piccoli allo scadere del primo tempo ha risposto quella di Cutrone, con un gol e un punto per parte che rende giustizia a quanto visto in campo. Avvio di gara intenso da parte di entrambe le squadre, con il Como che trova dopo tre minuti la via della rete grazie a Belotti - ma il tutto vano per posizione di offside -, e il Cagliari che risponde con l'iniziativa dalla destra di Luvumbo che si accentra e calcia trovando le mani di Reina. Partita viva e Como che si fa rivedere pericolosamente in avanti, al 33', con la conclusione incrociata dalla distanza di Strefezza sulla quale deve impegnarsi Scuffet in tuffo. A trovare il gol sarà però il Cagliari, con l'inserimento offensivo di Luperto che di testa prolunga il pallone per la deviazione vincente di Piccoli, bravo a sorprendere un Reina indeciso nell'uscita alta. Si va all'intervallo con i sardi in vantaggio, che però dura solo per otto minuti dall'inizio della ripresa: È Cutrone, infatti, a pareggiare i conti all'Unipol Domus, sugli sviluppi del corner spizzato da Dossena e spinto in rete da sotto misura dall'ex attaccante del Milan.