Gravina: "Stop al mercato durante i campionati. Sul Var a chiamata..."

Dopo la disfatta azzurra agli ultimi Europei, Gabriele Gravina è tornato a parlare in occasione dell'inizio di stagione della Serie A . Il presidente della Figc ha così affrontato vari temi d'attualità, come la necessità manifestata da parte dei club di interrompere il calciomercato prima dell'avvio della stagione e della possibilità di modificare l'utilizzo del Var introducendo la revisione richiesta da uno dei due allenatori. Temi su cui Gravina vuole essere tra i primi ad intervenire.

Gravina: "Var a chiamata? Vogliamo migliorare il calcio"

Il presidente federale si è espresso così sulle possibili modifiche al regolamento come il Var a chiamata o l'introduzione del tempo effettivo: "Vogliamo dare il nostro contributo per migliorare il calcio allo scopo di rendere il gioco sempre più attrattivo e spettacolare, soprattutto per i giovani. Sappiamo che il percorso verso l’innovazione deve essere condiviso e poi realizzato, ma se non si comincia non si arriverà mai a modificare lo status quo". La Figc ha infatti già contatto l'IFAB, ovvero l’organo internazionale deputato a modificare le regole del calcio, per manifestare la volontà dell’Italia di fare da ‘apripista’ nella sperimentazione.

Gravina: "Giocare con il mercato aperto? Parlerò con la Uefa"

Gravina si è infine espresso su un altro tema di grande attualità come la necissità di chiudere il calciomercato prima dell'inizio dei campionati: “Prossimamente avrò delle riunioni in UEFA e cercherò di coinvolgere i miei colleghi di altre federazioni per intraprendere un percorso condiviso, che possa dare stabilità alla partenza delle competizioni sportive”. Vedremo quindi se si potrà arrivare ad un accordo tra le varie federazioni, con la finestra del calciomercato estiva che verebbe così accorciata di circa due settimane.

