Diretta Venezia-Torino ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Venezia riceve il Torino nel terzo turno del campionato di Serie A. Nelle prime due giornate ha perso in casa della Lazio all'esordio e poi ha pareggiato 0-0 sul campo della Fiorentina nel secondo turno. Il Toro, invece, dopo aver vinto 2-0 in Coppa Italia contro il Cosenza, ha prima pareggiato 2-2 a San Siro contro il Milan e poi ha battuto 2-1 l'Atalanta. "Soddisfatto del lavoro? Sì molto. E' stata una settimana corta ma siamo stati bravi a recuperare le energie. Ci aspetta una partita tosta su un campo tosto contro una squadra che conosco bene. Per loro è la prima partita davanti ai tifosi, arrivano da un'annata importante con il sottoscritto. Vogliono dimostrare di poter rimanere in Serie A. Per noi è un percorso di crescita" ha dichiarato l'allenatore del Torino Paolo Vanoli alla vigilia dell'anticipo in casa del Venezia.