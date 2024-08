Thuram doppietta, poker Inter: Inzaghi asfalta l'Atalanta di Gasperini

MILANO - L'Inter manda un segnale forte e chiaro nel 3° turno della Serie A e con un netto 4-0 supera l'Atalanta nel primo big match di giornata. In attesa di Lazio-Milan e Juventus-Roma, i campioni d'Italia di Simone Inzaghi asfaltano a San Siro una Dea irriconoscibile e incapace di contenere i nerazzurri. Secondo successo consecutivo per Inzaghi dopo il pari all'esordio contro il Genoa, trend completamento opposto invece per Gasperini che dopo esser partito alla grande incappa nel secondo ko di fila dopo quello di settimana scorsa con il Torino.

Inter-Atalanta, la partita

Partenza straripante dei padroni di casa che dopo 10' si portano avanti di due reti: prima un autogol di Djimsiti su cross di Thuram, poi una girata al volo dal limite di Barella che piega le mani a Carnesecchi. La Dea non reagisce e rischia di affondare, prima una bordata di Calhangolu respinta dal portiere bergamasco, poi il palo che frena Thuram. E' solo una questione di tempo per l'attaccante francese che ad inizio ripresa ci mette meno di 2' per infilare di rapina la retroguardia di Gasperini. Il tris non basta ai nerazzurri che al 57' calano anche il poker, ancora con Thuram che brucia la difesa dell'Atalanta e realizza la doppietta personale. Nella mezz'ora finale l'Inter potrebbe ance dilagare, ma Lautaro non riesce a timbrare e per ora resta a secco nella classifica marcatori. Tre punti per l'Inter che aggancia momentaneamente il Toro di Vanoli in vetta, resta a quota 3 l'Atalanta.