Lecce, primi punti: Krstovic affonda il Cagliari. Bologna, solo 1-1 con l'Empoli

Il Bologna rimanda la prima vittoria in campionato. I rossoblù di Vincenzo Italiano , dopo il pareggio interno all'esordio contro l'Udinese (1-1) e il ko per 3-0 al Maradona contro il Napoli, non vanno oltre l' 1-1 contro l' Empoli nella sfida del Dall'Ara valida per la terza giornata di Serie A . Ancora imbattuta la formazione di Roberto D'Aversa (squalificato, in panchina Sullo) che dopo lo 0-0 al Castellani al debutto contro il Monza e il clamoroso successo all'Olimpico contro la Roma (2-1, prima vittoria in trasferta in campionato contro i giallorossi) conquista un altro punto importante in trasferta e sale a quota cinque in classifica. Partenza col botto al Dall'Ara: passano infatti appena 2 minuti e il match si sblocca, con Giovanni Fabbian che porta avanti i padroni di casa. Il vantaggio dei rossoblù dura però appena 120 secondi, il tempo impiegato da Gyasi per pareggiare i conti e siglare la seconda rete stagione dopo quella che ha aperto le marcature all'Olimpico contro la Roma (raddoppio di Colombo su rigore e inutile colpo di testa di Shomurodov che vale il gol della bandiera giallorossa). Nella ripresa non cambia il punteggio.

Classifica Serie A

Lecce-Cagliari: la cronaca

Nell'altra sfida delle 18.30 il Lecce supera 1-0 il Cagliari al Via del Mare grazie alla rete di Krstovic al 26'. Al termine della prima frazione di gioco i salentini restano però in 10 per l'espulsione diretta a Dorgu, autore di un'entrataccia su Prati sanzionata con il rosso da Fabbri dopo revisione al Var. Dolorante, il centrocampista sardo non rientra dal tunnel degli spogliatoi per la ripresa, con il grande ex della sfida Gianluca Lapadula che prende il suo posto e rischia subito beccandosi un giallo per una scivolata scomposta. La formazione di Davide Nicola si sbilancia in avanti alla ricerca del pareggio ma sbatte sui guantoni di Vladimiro Falcone e sui legni (traversa di Luvumbo nel primo tempo e di Viola nel finale), il Lecce si chiude negli ultimi 30 metri e prova a raddoppiare in ripartenza. Nel recupero esordio per l'ex Milan Ante Rebic che prende il posto dell'autore del gol decisivo Nikola Krstovic. Al Via del Mare, però, il parziale non cambia: Lecce batte Cagliari uno a zero.