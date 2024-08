Napoli e Conte, che rimonta col Parma: Lukaku-Anguissa gol! Lazio-Milan, pari show

Il Napoli rimonta il Parma e vince per 2-1 nei minuti finali di recupero grazie alle reti di Lukaku e Anguissa: i ducali erano andati in vantaggio con Bonny su rigore per poi restare in 10 per il rosso estratto al portiere Suzuki. Bel pari allo stadio Olimpico per 2-2 tra Lazio e Milan: rossoneri avanti nel primo tempo con Pavlovic ma nella ripresa sale in cattedra la Lazio di Baroni, prima con Castellanos e poi con Dia. Al 72° arriva il pari di Leao appena entrato su assist di Abraham. In classifica, il Napoli aggancia momentaneamente la Juventus a 6 punti, mentre la Lazio sale a quota 4 insieme al Parma. Secondo punto stagionale del Milan che sale in 14esima posizione.