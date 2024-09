Diretta Fiorentina-Monza ore 18:30 dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Fiorentina riceve il Monza a Firenze nel terzo turno del campionato di Serie A. I viola stazionano a metà graduatoria dopo aver pareggiato le prime due gare: 1-1 sul campo del Parma e 0-0 in casa contro il Venezia. Il Monza, invece, è in fondo alla classifica dopo aver rimediato un solo punto in due giornate: ha pareggiato 0-0 all'esordio a Empoli e poi ha perso in casa contro il Genoa.