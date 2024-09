Diretta Udinese-Como ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Udinese riceve il Como nel terzo turno del campionato di Serie A. La formazione friulana è a quota 4 punti in classifica dopo aver pareggiato 1-1 sul campo del Bologna all'esordio e poi battuto in casa la Lazio con il risultato di 2-1. Il Como, invece, è nella parta bassa della graduatoria con un solo punto all'attivo, dopo la sconfitta al debutto in casa della Juve e l'1-1 di Cagliari nel secondo turno.