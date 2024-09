È un Verona da big: 2-0 in casa del Genoa. Fiorentina, 2-2 all'ultimo respiro!

GENOVA - Nel terzo turno di Serie A colpo in esterna per il Verona che riscatta il ko contro la Juventus con il 2-0 a Marassi contro il Genoa. Tanto equilibrio nella prima frazione con una traversa di Vasquez per il grifone e un tentativo di Harroui, ben respinto da Gollini, per gli ospiti. Ad inizio ripresa l'Hellas passa: cross dalla sinistra e uscita insicura di Gollini che consegna a Tchatchoua il pallone del vantaggio. Al 62' Thorsby tocca con il braccio in area e concede ai gialloblù l'occasione del penalty che Tengstedt trasforma per il 2-0 Verona. Non arriva la reazione dei ragazzi di Gilardino alla prima sconfitta stagione, per Zanetti arriva il secondo successo stagionale dopo quello dell'esordio contro il Napoli.