Palladino: "Sosta provvidenziale, bravi a riaprirla". Nesta: "Tanto rammarico"

Partita spettacolare quella tra Fiorentina e Monza . Si conclude con un rocambolesco pareggio per 2 a 2, con il match che sembrava indirizzato verso una tranquilla vittoria degli ospiti . I ragazzi di Alessandro Nesta si portano subito avanti di due reti con Djuric e Maldini , chiudendo la prima frazione di gioco nettamente in vantaggio. Il secondo tempo si apre seguendo lo stesso copione, ma questa volta sono i viola di Palladino a imporsi. Kean rompe il digiuno in campionato e accorcia le distanze, con Gosens che completa la rimonta con un guizzo all'ultimo respiro. Un punto a testa, con i due allenatori che hanno affidato alle dichiarazioni post-partita le rispettive analisi sulla gara.

Le dichiarazioni di Nesta

Il tecnico del Monza non nasconde un discreto rammarico, per quelli che sono tre punti gettati via all'ultimo secondo: "Eravamo 2-0, nel secondo tempo però abbiamo rinunciato a giocare. Avevamo fatto 3-4 azioni interessanti, nella ripresa abbiamo dato palla a loro: non puoi fare 45 minuti in area e sperare di farcela, non puoi correre dietro agli avversari tutto il tempo. Serviva un secondo tempo diverso".

Per l'allenatore ai suoi ragazzi è mancato il coraggio per chiudere la partita: "Non so da cosa è dipeso, ma dobbiamo avere più coraggio nel tener palla e proporre, farlo per più tempo. Qualche minuto in area ci stai alla grande, ma cinquanta...".

A brillare è stato, ancora una volta, Daniel Maldini: "Lo conosco da quando era piccolo. Neanche lui sa il potenziale che ha, ha colpi impressionanti, deve migliorare nella gestione della partita. Se trova la chiave non ha limiti".

Nesta non fa drammi, ma c'è ancora qualcosa da registrare: "Due aspetti: il primo è che abbiamo preso gol su due calci piazzati e secondo, ribatto, che dobbiamo tener meglio la palla. Però i miei ragazzi sono super, ci tengono e se vanno in difficoltà sta a me proporre cose che li tirino fuori dai guai". Sui calci piazzati: "Nelle ultime partite li avevamo difesi molto bene. Oggi ci mancava poco. Ci vuole attenzione, saper sporcare qualche corsa quando partono da dietro".

Dai viola è arrivato Bianco, vecchia conoscenza del mister: "Lo conosco benissimo, ho avuto la fortuna di averlo a Reggio l'anno scorso: è sveglio e sono molto contento di aver avuto l'opportunità di riportarlo con me".

Le dichiarazioni di Palladino

Finale agrodolce per la Fiorentina di Palladino, che ha sfiorato il ribaltone dopo lo svantaggio iniziale. L'analisi del tecnico, però, è amara: "Il bicchiere mezzo vuoto è il timore dopo il primo gol, perchè nei primi venti minuti la squadra era partita bene. In questo dobbiamo lavorare. Siamo stati poi bravi a riaprirla, poi nel secondo tempo abbiamo avuto il comando della gara e peccato che abbiamo pareggiato solo alla fine. Ma mi è piaciuto l'atteggiamento, anche di chi era arrivato solo da pochi giorni".

Sul calciomercato appena concluso: "Sono contento del mercato, la pausa arriva nel momento giusto. Sono arrivati undici giocatori nuovi e c'è bisogno di inserirli e metterli in condizione di giocare. Ci vuole un po' di pazienza, da martedì inizieremo a lavorare su tutto e inizierà il percorso di crescita. Penso che dalla prossima gara vedremo una Fiorentina in grado di comandare il gioco e regalare soddisfazione ai tifosi".