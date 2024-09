Giudice Sportivo Serie A: due squalificati per la quarta giornata

Chiuso il capitolo del calcio di agosto con la terza giornata della Serie A 2024-2025 è tempo di verdetti da parte del giudice sportivo dopo quanto accaduto nel weekend. Due i calciatori squalificati per il prossimo turno e 3 le società multate. Ecco le decisioni prese e le sanzioni che verranno scontate nel prossimo turno di campionato dopo la sosta per le nazionali.

Le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 settembre 2024, ha assunto le seguenti: decisioni Patrick Dorgu (Lecce) e Zion Suzuki (Parma). Due turni di squalifica anche al dirigente del Lecce Claudio Vino, espulso "per avere, al 45' del primo tempo, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa". Per quanto riguarda le società, 4mila euro alla Lazio, 3mila all'Inter e 3mila al Venezia.