"Siamo andati alla Juve, lo prendiamo gratis..". Corvino e il retroscena di mercato

Le parole di Corvino su Hasa e la trattativa con la Juve

In occasione di una conferenza stampa del Lecce per fare il punto della situazione dopo la chiusura ufficiale del calciomercato, Corvino si è soffermato sul'acquisto di Hasa: "Era in scadenza 2025 e non voleva rinnovare con la Juve. Conosco bene Fali Ramadani, così siamo andati dalla Juve e abbiamo detto. L'unico ruolo che non può fare in attacco è centravanti. Può fare l'esterno, il trequartista, pure l'interno offensivo".

