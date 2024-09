Juve, anticipi e posticipi dalla 5ª alla 13ª: date e orari di tutte le partite

Ufficiali date e orari delle gare di Serie A 2024/2025, dalla quinta giornata alla tredicesima. Big match il 21 settembre tra Juventus e Napoli, mentre per il derby di Milano bisognerà attendere il posticipo del 22 settembre. La Vecchia Signora e il Torino si sfideranno all'ombra della Mole il 9 novembre, e per la sfida tra i bianconeri e il campioni in carica dell'Inter ci sarà il 27 ottobre. Nel dettaglio l'elenco di tutti gli accoppiamenti con relativi orari fino alla fine del mese di novembre.