Da Tchatchoua a Man: la Serie A ha nuove proposte

Ci sono tre esterni e un portiere: non è l’inizio di una barzelletta sui giocatori di Serie A, anche se in questo avvio di stagione hanno regalato tanti sorrisi ai loro tifosi. Di gioia. I tre specialisti di fascia in questione sono Jackson Tchatchoua (Verona), Emmanuel Gyasi (Empoli) e Dennis Man (Parma); mentre l’estremo difensore messosi in luce nelle prime 3 giornate di campionato risponde al nome di Maduka Okoye (Udinese). Un poker di talenti in rampa di lancio e in grado di trascinare le rispettive squadre, tutte partite col dichiarato obiettivo salvezza, nei quartieri alti. Tanto da aver già attirato le attenzioni di diversi grandi club. Partiamo, in rigoroso ordine di classifica, con chi occupa al momento la vetta, ovvero Okoye che con le sue parate ha contribuito a trascinare i friulani in cima al campionato. A giugno Ausilio aveva provato a portarlo all’Inter, scontrandosi però col muro dei Pozzo che l’hanno subito dichiarato incedibile. A Udine sono convinti, infatti, che i 12 milioni offerti dai nerazzurri possano almeno raddoppiare la prossima estate. Intanto il numero 40 bianconero, dopo aver scalzato Silvestri tra i pali, si è preso la scena anche alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha presenziato come uno dei protagonisti del docufilm “Il sogno non ha colore” per lanciare un segnale contro il razzismo. Chapeau.