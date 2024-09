Truffato e derubato l'ex arbitro Casarin: la ricostruzione dell'episodio

Paolo Casarin , ex arbitro e designatore arbitrale in Serie A , è stato vittima di uno spiacevole incidente. Secondo quanto riportato da Il Giorno, l'84enne infatti è stato tra le vittime della classica truffa dell'incidente stradale a San Donato Milanese , comune alle porte di Milano in cui risiede. Una truffa architettata alla perfezione da malviventi, che hanno raccolto circa 40mila euro .

Truffato l'ex arbitro Casarin: la ricostruzione

Paolo Casarin avrebbe ricevuto la chiamata di una persona che, spacciandosi per un militare, lo ha invitato a ritirare un verbale urgente che riguardava il figlio coinvolto in un incidente stradale. L'ex arbitro è andato a San Donato Milanese seguendo le indicazioni dell’interlocutore, che ha continuato a tenerlo al telefono per impedirgli di chiamare altre persone. Dopo circa mezz’ora Casarin si è però insospettito, chiudendo la conversazione per fare ritorno a casa. Qui ha scoperto che, nel frattempo, qualcuno aveva detto alla moglie di consegnare tutto quello che aveva di prezioso nell’abitazione. Furto dal valore totale di circa 40 mila euro tra denaro e monili d'oro.

Furto Casarin, indagini in corso

Casarin ha presentato denuncia alle autorità competenti per quello che è accaduto lo scorso 27 agosto. I carabineri hanno quindi acquisito le immagini del suo impianto di sorveglianza per fare chiarezza sull'episodio. I filmati potrebbero essere utili per individuare la persona che, verosimilmente, ha seguito gli spostamenti dell'ex arbitro per essere sicura che non tornasse a casa prima del previsto.

