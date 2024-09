"Lavoro e vittoria, tutto grazie a Conte. Scudetto Inter ma Juve e Napoli..."

Caputo esalta Conte: "Mi ha trasmesso la mentalità vincente"

Caputo ha quindi ripercorso i migliori momenti della sua carriera: "L'anno al Sassuolo con De Zerbi, 21 gol, sono arrivato anche in Nazionale dove ho segnato. E' stata l'annata migliore, poi non sempre va come speri. Io ho avuto anche Conte che ha creduto in me, mi ha fatto capire la mentalità del lavoro e della vittoria. Poi De Zerbi mi ha voluto ed esaltato in tutto. La sua prima chiamata è stata 'Vuoi fare 20 gol in A? Vieni a Sassuolo'. Ne feci 21. Questo dice tutto di lui. Poi ho avuto tantissimi grandi altri allenatori. Dopo Sassuolo ho avuto un po' di situazioni importanti. Mi cercò la Roma, ma il Sassuolo chiedeva tanti soldi. Sono stato vicino alla Lazio qualche anno fa per fare il vice Immobile".