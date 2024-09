Totò Schillaci “stazionario, ma grave”: il bollettino dell’ospedale

"Forza Totò!"

La Juventus e il mondo del calcio restano in ansia per l'ex attaccante, sessant'anni il prossimo 1° dicembre. L'ex bomber bianconero, oltre che di Messina, Inter e Jubilo Iwata, 16 presenze e 7 centri con la Nazionale azzurra, sei dei quali proprio nella sfortunata Coppa chiusa al terzo posto dagli uomini di ct Vicini, aveva parlato così lo scorso marzo della sua malattia: "Sono stato operato due volte, poi a distanza di sei mesi mi hanno trovato una piccola macchiolina sulla cervicale, me l'hanno bruciata una settimana fa con la radioterapia e oggi ho i controlli per sapere se tutto è a posto. Ma mi sento bene, vorrei continuare a vivere". Tanti i messaggi di sostegno dei suoi ex compagni, Roberto Baggio si è unito così: "Forza Totò!".

