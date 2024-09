Di Bello, Empoli-Juve: dal rigore su Morata all'episodio col Bologna di Motta. I precedenti

Di Bello: i precedenti Juve

Il fischietto pugliese ha arbitrato la Juve per ben 18 volte, quella contro l'Empoli sarà la 19esima, e il bilancio pende nettamente a favore dei bianconeri perché hanno perso soltanto due volte (Genoa e Lazio). Undici sono state le vittorie e cinque i pareggi. Due di quest'ultimi sono stati un po' tra le polemiche proprio per l'arbitraggio di Di Bello. La prima contro il Milan (gara finita 0-0) in cui il direttore di gara non ha fischiato un fallo netto su Morata nell'area di rigore rossonera. E l'ultimo con il Bologna all'Allianz della scorsa stagione con l'allenatore Thiago Motta sulla panchina dei felsinei: Chiesa abbatuto in area da Moro e anche qui nessun fischio. Al di là di questa resta comunque un bilancio favorevole per i bianconeri.