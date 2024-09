Addio San Siro: Inter e Milan scartano la ristrutturazione, "Vogliamo un nuovo stadio"

"Dopo lunghe analisi Inter e Milan sono arrivate alla conclusione che San Siro non è ristrutturabile, o perlomeno non lo è a costi accessibili, e quindi non considerano questa ipotesi, come si era pensato negli ultimi mesi, fattibile". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine del vertice con i due club della città sul futuro del Meazza. "La loro proposta è di tornare sull'idea di un nuovo stadio sempre nell'area di San Siro", un progetto di cui si era già parlato nel 2019. I club, ha spiegato Sala, sono arrivati a questo dopo "lunghe analisi di fattibilità tecnico ed economica". Sarà dunque addio allo storico impianto da parte di nerazzurri e rossoneri che dovranno mettersi al lavoro per costruire la propria nuova casa.

Le parole del sindaco Sala

“L’accordo e l’unità di intenti delle due squadre sono molto forti ed è una cosa positiva. Le due squadre hanno fatto lunghe analisi di fattibilità tecnico ed economica rispetto all’ipotesi di ristrutturare San Siro, partendo dal progetto di WeBuild ma cercando di verificare le ipotesi realistica di ristrutturazione. Dopo lunghe analisi sono arrivate alla conclusione che non è ristrutturabile, o perlomeno a costi accessibili, e che quindi non considerano l’ipotesi San Siro come si era pensato negli ultimi mesi, fattibile. La loro proposta é di tornare sull’idea di un nuovo stadio nell’area di San Siro”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala al termine dell’incontro a Palazzo Marino con Giorgio Furlani ad del Milan, l’ad corporate dell’Inter Alessandro Antonello e Katherine Ralph del fondo Oaktree.

Sala: "Serve progetto a breve termine"

Nella vicenda del nuovo stadio di Inter e Milan si torna quindi al 2019, con l'ipotesi di realizzare un nuovo impianto vicino al Meazza, che non potrà essere abbattuto perché la sovrintendenza si è espressa con un parere sul fatto che ci sarà il vincolo dal 2025. Il sindaco Sala dopo la riunione: "Vedendola in positivo possiamo dire che non si riparte da zero ma da una serie di atti già fatti e da un'espressione precisa del volere del Consiglio comunale - aggiunge - Per fare tutto ciò le squadre ci devono presentare un progetto abbastanza a breve termine che contiene il nuovo stadio e una rifunzionalizzazione di San Siro, di cui non posso anticipare nulla al momento perché ci stanno lavorando. Ma su questo i club hanno mostrato grande disponibilità"