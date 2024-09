Diretta Milan-Venezia ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Dopo un avvio piuttosto deludente - appena due punti in tre partite - al rientro dalla sosta per le nazionali il Milan è atteso da un trittico di impegni che potrebbe risultare determinante per il futuro di Paulo Fonseca, già in discussione, e per il prosieguo della stagione. Il Diavolo, infatti, alle ore 20.45 ospita a San Siro il Venezia nel quarto turno del campionato di Serie A, martedì alle 21 accoglierà il Liverpool nell'esordio stagionale nella nuova Champions League e domenica alle 20.45 sfiderà l'Inter in un derby che ha visto trionfare i nerazzurri negli ultimi sei precedenti. Dopo il 2-2 all'esordio tra le mura amiche contro il Torino acciuffato nel finale - il Milan era sotto 2-0 fino all'89' - i rossoneri hanno perso 2-1 a Parma prima di andare all'Olimpico contro la Lazio e collezionare un altro 2-2. Ben sei gol subiti che denotano una tenuta difensiva da rivedere. Anche i lagunari di Eusebio Di Francesco, però, sembrano essere partiti con il freno a mano tirato: un solo punto, frutto del pareggio a Firenze contro la Viola, prima e dopo i ko contro Lazio (3-1 in rimonta all'esordio all'Olimpico) e Torino (1-0 al Penzo prima della pausa per le nazionali).