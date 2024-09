Diretta Como-Bologna ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

COMO - Ad aprire il quarto turno del campionato di Serie A sarà la sfida in programma alle ore 15 al Sinigaglia tra Como e Bologna. Partenza a rilento per i rossoblù di Vincenzo Italiano, ancora alla ricerca della prima vittoria: dopo il pareggio per 1-1 all'esordio al Dall'Ara, è arrivato il ko del Maradona contro il Napoli (3-0), infine un altro 1-1 davanti ai propri tifosi contro l'Empoli prima della sosta per le nazionali. Gli emiliani, tornati in Champions League 60 anni dopo la prima, storica volta (all'epoca si chiamava ancora Coppa dei Campioni), debutteranno mercoledì alle 18.45 ospitando gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Avvio complesso anche per i lombardi che, nonostante una campagna acquisti importante, hanno fin qui racimolato appena un punto: la formazioni di Cesc Fabregas, che ha però giocato sempre in trasferta, ha infatti perso alla prima all'Allianz Stadium contro la Juve (3-0) e prima della pausa nazionali contro l'Udinese (1-0), in mezzo l'1-1 in casa del Cagliari.